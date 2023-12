Mærsk stopper al containertransport i Det Røde Hav efter angreb

Mærsk stopper al containertransport i Det Røde Hav efter missilangreb. Det skriver Bloomberg News ifølge MarketWire.

Et missil havde torsdag middag kurs mod et skib fra det danske rederi nær Det Røde Hav, men ramte ikke. Angrebet var blot et ud af flere på skibe, der har sejlet i området på det seneste.

- Efter gårsdagens nærtræffer mod Maersk Gibraltar og endnu et angreb i dag har vi instrueret alle Mærsk-skibe i området, der har kurs mod Bab al-Mandab-strædet til at indstille sejladsen for nu, skriver rederiet til mediet.

Det betyder ifølge MarketWire, at de karakteristiske blå containerskibe ikke længere vil benytte sig af Suez-kanalen, når der skal fragtes varer mellem Asien og Europa.

Dermed skal de sejle rundt om Afrika, hvilket er en længere rute.

Houthi-bevægelsen, som har kontrol med store dele af det nordlige Yemen, tog ifølge nyhedsbureauet Reuters skylden for torsdagens angreb.

Bevægelsen har truet med at angribe alle skibe i Det Røde Hav, der har kurs mod Israel.

Kilder i bevægelsen siger, at disse aktiviteter er udtryk for støtte til palæstinenserne i Gazastriben, hvor Israel er i krig med den militante bevægelse Hamas.

En række rederier har på det seneste været udsat for angreb i Det Røde Hav. Tirsdag var der meldinger om, at et norsk tankskib var blevet ramt i Det Røde Hav af et krydsermissil fra Yemen.

Houthi-bevægelsen har tidligere meddelt, at den stod bag angrebet på det norske tankskib. Ifølge en militær talsperson for bevægelsen afviste det norske skib at reagere på flere advarsler.

Israel har fordømt lignende angreb på andre skibe. Det har udtalt, at angrebene har konsekvenser for den internationale sikkerhed på havet.

I november opbragte houthierne desuden et britiskejet fragtskib, som angiveligt har forbindelse til en israelsk virksomhed.

I Vesten er der bekymring for, at houthierne, der har støtte fra Iran, kan være med til at få krigen mellem Israel og den palæstinensiske Hamas-bevægelse til at brede sig til andre dele af Mellemøsten.

/ritzau/