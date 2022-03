Mærsk stopper midlertidigt transport til og fra Rusland

Danske Mærsk stopper for nuværende med at tage imod nye transportordrer til søs og til lands til og fra Rusland.

Det oplyser containergiganten tirsdag i en meddelelse.

Beslutningen er truffet i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og de heraf afledte sanktioner mod Rusland.

- Eftersom vores aktiviteters stabilitet og sikkerhed allerede bliver påvirket direkte og indirekte af sanktioner, vil nye Mærsk-bookinger inden for Ocean (containerforretningen, red.) og til lands til og fra Rusland blive midlertidigt suspenderet, skriver Mærsk i meddelelsen.

Mærsks stop for transport gælder dog ikke for fødevarer, medicinske leverancer og humanitære leverancer.

- I A.P. Møller-Mærsk er vi dybt bekymrede over, hvordan krisen fortsætter med at eskalere i Ukraine, skriver Mærsk.

Ifølge Børsen sejler Mærsk til og fra Rusland på forskellige ruter og har kontorer i flere byer, herunder Moskva og St. Petersborg.

Det var tidligt torsdag i sidste uge, at Rusland indledte en invasion af Ukraine. Siden har flere danske virksomheder reageret ved at indføre midlertidige tiltag, der involverer enten Rusland eller Ukraine.

Eksempelvis har Salling Group, der blandt andet ejer Bilka, Føtex og Netto, valgt at fjerne alle russisk producerede varer fra hylderne.

Og i Ukraine har Carlsberg og Jysk valgt i en periode at lukke henholdsvis bryggerier og butikker på grund af den russiske invasion af landet.

Også i Ukraine har Mærsk besluttet at stoppe alle sine sejladser. Det fortalte selskabet mandag. I den forbindelse lød det, at Mærsk også overvejede at stoppe med at sejle i Rusland. Det, der altså nu er truffet beslutning om.

I tirsdagens meddelelse fra Mærsk fortæller selskabet, at det vil holde sine kunder opdateret om situationen, som den udvikler sig.

- Sikkerheden for vores ansatte er altafgørende, og vi vil fortsat sørge for at have planer på plads, så alle påvirkede ansatte og deres familier kan få den nødvendige støtte, skriver Mærsk.

/ritzau/