Mærsk-topchef støtter op om et forbud mod koranafbrændinger

Vincent Clerc, der er topchef hos rederikoncernen Mærsk, bakker op om et forbud mod koranafbrændinger.

Det siger han til TV 2 fredag, efter at selskabet er kommet med regnskab for første halvdel af 2023.

Selskabet har dagligt kontakt til kunder, som blandt andet befinder sig i lande, hvor reaktionen på de seneste afbrændinger har været mest voldsom.

Det har imidlertid ikke fået konsekvenser for forretningen, understreger Vincent Clerc.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mange af de kunder og regeringer, vi dealer med globalt, kan godt skille ad, hvad Mærsk står for, og hvad provokatører i Danmark står for.

Under Muhammedkrisen, da Danmark befandt sig i en lignende udenrigspolitisk krise, blev mange danske selskaber boykottet i Mellemøsten.

Det kostede dengang danske virksomheder flere hundrede millioner kroner.

I dag handler Danmark for milliarder af kroner med muslimske lande, der lige nu udtrykker vrede på grund af koranafbrændingerne.

OIC - Den Islamiske Samarbejdsorganisation - har opfordret til at overveje "enhver nødvendig beslutning eller handling", som landene måtte anse passende i relationen til Danmark.

Derfor kan økonomiske interesser potentielt være på spil, når regeringen forsøger at dæmpe krisen.

Fra politisk side er et forbud mod at brænde religiøse skrifter i spil lige nu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vincent Clerc vil over for TV 2 ikke forholde sig til, hvordan et lovforslag kan komme til at se ud. Det vil han lade regeringen afgøre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) blandede sig for første gang i debatten torsdag aften i et interview med Weekendavisen.

Hun mener ikke, at der er tale om en begrænsning af ytringsfriheden, hvis det bliver forbudt at brænde religiøse skrifter.

- Jeg kan ikke lide, at man brænder bøger af. Og indtil for ganske få år siden kunne man heller ikke gøre det omkostningsfrit i Danmark.

- Så der er mange forskellige aspekter i det her, men det, at vi er i en ny geopolitisk virkelighed, spiller selvfølgelig ind, sagde statsministeren.

/ritzau/