Mærsk-topchef venter langvarig forstyrrelse af skibstrafik i Det Røde Hav

Udfordringerne i Det Røde Hav kan skabe forstyrrelser for skibstrafikken i flere måneder frem.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra Vincent Clerc, topchef i rederiet A.P. Møller-Mærsk.

Topchefen har onsdag udtalt sig om sagen i en paneldebat hos World Economic Forum i Davos.

Mærsk meddelte 5. januar, at man indstiller al sejlads i Det Røde Hav på ubestemt tid på grund af risikoen for at blive angrebet af Houthi-oprørere.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

Mærsk var selv udsat for et missilangreb så sent som 30. december 2023, da skibet "Maersk Hangzhou" blev angrebet og forsøgt bordet.

Det var ifølge flere meldinger Houthi-bevægelsen i Yemen, der stod bag angrebet. Ingen kom noget til ved angrebet.

- For os vil det her betyde længere transittider og formentlig forstyrrelser i forsyningskæderne i hvert fald nogle måneder.

- Det kan også blive i længere tid, fordi det er så uforudsigeligt, hvordan tingene udvikler sig, siger Vincent Clerc.

Situationen har ført til, at fragtpriserne er fordoblet siden december, skriver Reuters.

En lang række skibe i farvandene omkring Yemen - Det Røde Hav og Adenbugten - er siden november blevet ramt af angreb udført af Houthi-bevægelsen, som holder til i Yemen.

Angrebene på skibstrafikken i Det Røde Hav er ifølge Houthi-bevægelsen hovedsageligt sket som modsvar på Israels krig mod Hamas.

Som følge af angrebene har en koalition med USA i spidsen i januar angrebet flere Houthi-relaterede mål i Yemen.

Regeringen har planer om at sende en dansk fregat til Det Røde Hav, hvor den skal overvåge og medvirke til at beskytte skibstrafikken.

Fregatten skal være bemandet af op mod 175 personer, fremgår det af et beslutningsforslag, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har fremsat for Folketinget.

/ritzau/