Mail til undervisere på Københavns Universitet: Undgå kønsspecifikke betegnelser

I en email op til studiestart blev alle undervisere ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet opfordret til, at de så vidt muligt undgår betegnelser som ”han” og ”hun”

I denne uge modtog undervisere ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet en email fra instituttets ledelse med tre råd til, hvordan de bør tiltale studerende. Det skriver TV 2, der er kommet i besiddelse af emailen.

For det første bør underviserne undgå at bruge ord som ”damer” eller ”gutter”, når de skal anråbe en gruppe af studerende.

For det andet bør de, når de skal omtale en enkelt studerende, bruge den studerendes navn i stedet for ”han” eller ”hun”.

Og for det tredje bør underviserne inden studiestart sørge for at spørge, hvilket navn en studerende vil kaldes, så de studerende bliver kaldt det navn, de foretrækker.

Målet med emailen fra ledelsen er, at der bliver taget hensyn til de studerende, som ikke identificerer sig som mand eller kvinde og til studerende, der er transkønnede. Men er det et passende hensyn til minoriteter eller en idé fra identitetspolitikkens overdrev?

Ifølge institutleder Mette Sandby er der ikke tale om regelsæt, men derimod om rådgivning. Flere undervisere har nemlig været i tvivl om, hvordan de skal tiltale enkelte studerende på en respektfuld måde.

”Det er ikke, fordi underviserne skal slå en krølle på sig selv og overhovedet ikke må sige ’han’ eller ’hun’ i det daglige eller skal tale et neutralt og abstrakt sprog. De skal bare være opmærksomme på problematikken," siger hun til TV 2 og uddyber, at hun også selv har måttet lære, hvordan hun adresserer det.

Blandt flere studerende bliver initiativet dog mødt med skepsis.

”Jeg synes umiddelbart, det virker voldsomt,” siger Victor Kipp til TV 2.

Han mener, at rådet om at undgå kønnede tiltaleformer handler om ”ubetydelige detaljer”.

Studerende Jonas Raabel Jensen er enig. Han ser det som en ”krænkelsespolitik” fra instituttet.

”Ideen om, at underviseren skal kunne alle 60-80 personers navne, er for meget,” siger Jonas Raabel Jensen til TV 2.

Omvendt byder Studenterrådet på Københavns Universitet tiltaget velkommen. Ifølge formand Mike Gudbergsen er universitetet i det hele taget sakket bagud i forhold til at inkludere minoriteter.

”Personer, der ikke er en del af majoriteten, er i en udsat position. Jeg synes, det er fint, at universitetet giver en håndsrækning og tager initiativ til den snak,” siger han til TV 2.