Mand alvorligt kvæstet efter sammenstød med lastbil ved Karup

En mandlig bilist er kommet alvorligt til skade, men er uden for livsfare, efter at han tidligt fredag morgen stødte sammen med en lastbil på Hovedvej 12 Viborgvej mellem Frederiks og Karup omkring klokken 06.30.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

- To personbiler har snittet hinanden derude, hvorefter den ene bil mister herredømmet og glider over i en lastbil.

- Vi er lige landet derude, men det er svært at komme frem, fordi det er noget rigtig skidt føre i øjeblikket med sne, slud, vand og sjap, siger vagtchefen kort efter klokken 07.00.

Ifølge Ole Vanghøj har politiet endnu ikke overblik over, hvor mange personer, der har været involveret i uheldet. Men han oplyser, at en anden lettere kvæstet person er blevet sendt til tjek på hospitalet.

Politiet ved heller ikke, hvad der er gået forud for uheldet, men mistænker, at det kan have noget med vejrforholdene at gøre.

En bilinspektør er blevet sendt til stedet for at klarlægge de nærmere omstændigheder.

I forbindelse med færdselsuheldet er Hovedvej 12 blevet spærret.

Tidshorisonten for hvornår vejen genåbnes kendes ikke.

- Man går nu i gang med rydning af vejen og genåbning følger, skriver politiet på Twitter klokken 07.10.

Bilister i området kan indtil da køre ad Ulvedalsvej mod syd og derfra ad Aarestrupvej mod Karup - modsat vej fra vest.

/ritzau/