Mand alvorligt kvæstet i ulykke mellem lastbil og personbil

En mand er kommet alvorligt til skade i en ulykke på Messemotorvejen ved Herning torsdag eftermiddag.

Ulykken skete, da en personbil og en lastbil kørte frontalt sammen.

Det oplyser Kim Vemmelund, der er indsatsleder ved Brand og Redning MidtVest.

- Der er alvorlig personskade i ulykken, hvor en personbil og en lastbil er kørt frontalt sammen. Vi har frigjort den tilskadekomne og samtidig fjernet 250 liter diesel fra vejen, da der var gået hul i lastbilens tank, siger Kim Vemmelund.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver på Twitter, at ulykken er sket syd for Herning, og at der er spærret i begge retninger mellem Snejbjerg Hovedgade og Dronningens Boulevard.

Der ventes at blive åbnet for trafik ved 19-tiden.

- Bilinspektøren er lige landet ude på stedet for at lave sine undersøgelser. Derefter skal der ryddes op. Der ligger en del vraggods på vejbanen, forklarer Kim Vemmelund kort efter klokken 16.

En bilinspektør bliver tilkaldt til alvorlige ulykker for at undersøge ulykkesstedet og de implicerede køretøjer for at fastslå, hvordan ulykken er sket.

Der sad en person i hvert køretøj, da ulykken skete.

Det er manden, der sad bag rattet i personbilen, som kom alvorligt til skade. Hans præcis tilstand kendes ikke.

Lastbilchaufføren kom ikke noget fysisk til ved sammenstødet, men lastbilen er blevet ødelagt.

- Og så er han selvfølgelig rystet, siger Kim Vemmelund.

Det er uvist, hvad der førte til sammenstødet.

- Der var meget lav vintersol på skadetidspunktet, men om det har været årsagen, ved jeg ikke, lyder det fra Kim Vemmelund.

/ritzau/