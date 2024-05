Mand angrer drab og idømmes fængsel i 12 år

En mand er onsdag blevet idømt fængsel i 12 år for at have dræbt en kvinde i Holstebro i oktober sidste år.

Dommen er afsagt i et retsmøde, hvor den 42-årige Michael Meldgaard har erkendt sig skyldig. Det skriver Dagbladet Holstebro.

- Jeg angrer dybt, siger manden blandt andet under retsmødet.

- Jeg forstår ikke selv, at det er sket, lyder det ifølge Dagbladet Holstebro.

Artiklen fortsætter under annoncen

Straffen for manddrab er som udgangspunkt fængsel i 12 år.

Forbrydelsen skete om morgenen 25. oktober. Drabsmanden lagde hænderne om kvindens hals og klemte til, står det i den såkaldte retsmødebegæring fra Midt- og Vestjyllands Politi. Offeret var 51 år.

De to havde haft et forhold, men kvinden havde gjort det forbi. Dette havde gjort ham vred.

I retten konstaterer anklageren ifølge Dagbladet Holstebro, at der ikke er formildende omstændigheder i sagen.

/ritzau/