Mand anholdt og mistænkt for forsætlig påkørsel i Slagelse

En mand i 30'erne blev lørdag aften anholdt og sigtet for kvalificeret vold.

Politiet mistænker manden for at have begået en forsætlig påkørsel af en fodgænger, som er en anden mand i 30'erne, i Slagelse.

Det oplyser Nicolai Lynge, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, søndag morgen.

Fodgængeren er på sygehuset, oplyser vagtchefen.

Han kan ikke oplyse, om der er en relation mellem de to mænd.

Politiet fik anmeldelse om hændelsen klokken 19.21.

Den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i grundlovsforhør klokken 08.30 i Retten i Næstved.

