Mand anholdt for drab på hustru på plejehjem

Politiet har anholdt en 81-årig mand, der sigtes for at have dræbt sin hustru på et plejehjem på Frederiksberg. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

Politiet fik anmeldelsen om sagen lidt før klokken seks onsdag morgen, oplyser den centrale efterforskningsleder.

Kvinden blev 80 år.

Onsdag skal en dommer tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

Retsmødet vil finde sted, uden at manden selv er til stede, oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi.

Kort før klokken 13 ønsker politiet ikke at frigive flere oplysninger om sagens omstændigheder.

/ritzau/