Offer for røveri i Viborg skulle overføre penge til røverens kæreste. Derfor fandt politiet let en mistænkt.

Mand anholdt for røveri under udgang fra fængslet

En 23-årig mand begik ifølge politiet natten til lørdag et røveri, da han var på udgang fra fængslet.

Det skete på gaden i Viborg omkring klokken 02.30, hvor han truede offeret med en kniv til at overføre penge på MobilePay, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Pengene bad gerningsmanden om at få overført til sin kærestes nummer. Derfor var det ikke svært for politiet, da de skulle finde den mistænkte, selv om han stak af.

- Det krævede ikke det helt store geniarbejde for mine kolleger at finde ud af, hvor de skulle lede, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch.

Under røveriet ringede den 23-årige ifølge politiet til kæresten, som bekræftede, at hun havde fået pengene. Derfor kunne offeret bagefter fortælle politiet, at gerningsmanden kendte den person, som pengene blev sendt til.

Da politiet efter røveriet kontaktede kæresten, sendte hun pengene tilbage.

- Det er ikke noget, som hun har været indblandet i, siger vagtchefen.

Pengene skulle kæresten angiveligt have, da den 23-årige skyldte hende dem. Politiet ønsker ikke at oplyse beløbet.

Ifølge vagtchefen var den 23-årige på udgang fra fængslet, hvor han afsoner en dom for ligartet kriminalitet.

Da der blev truet med kniv, betragter politiet det som et røveri. Politiet har endnu ikke afhørt den 23-årige, så det er uvist, hvad hans udlægning af sagen er.

Han ventes dog at blive stillet for en dommer lørdag, hvor han får mulighed for at forklare sig.

/ritzau/