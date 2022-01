Mand anholdt for at true folk med luftgevær nær boligblok

Politiet har nytårsnat anholdt en 42-årig mand for at gå rundt med et luftgevær og skabe utryghed i Æblehaven i Roskilde.

Det oplyser vagtchef Lasse Jensen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi får en anmeldelse klokken 00.10 om, at en mand går rundt med et gevær mellem boligblokkene derude. Vi sender flere patruljer til stedet og foretager en anholdelse, og vi kan i den forbindelse konstatere, at han har gået rundt med et luftgevær eller en form for gasgevær, siger han.

Politiet har siden beslaglagt våbnet og har ikke fundet nogen tegn på, at manden skulle have været i besiddelse af et rigtigt gevær.

- Men det er klart, at det har skabt en del utryghed i området, siger Lasse Jensen.

Den 42-årige mand bor ifølge politiet selv i området. Han er lørdag morgen stadig i politiets varetægt og er blevet sigtet for trusler.

- Det er noget, vi er kommet frem til, i forhold til de ytringer han er kommet med til nogle af beboerne derude, siger Lasse Jensen lørdag morgen.

Det vil i løbet af lørdag formiddag blive besluttet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

/ritzau/