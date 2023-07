Mand anholdt for ulovligt salg af logins til streamingtjenester

En 31-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have solgt uautoriserede adgangsoplysninger til forskellige streaming- og nyhedstjenester. To andre mænd blev anholdt i samme sag i november sidste år.

Ifølge en pressemeddelelse fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) foregik salget i et "professionelt setup via offentligt tilgængelige platforme på internettet.

Anders-Emil Nøhr Kelbæk, der er politikommissær i NSK, siger i pressemeddelelsen, at han og resten af netværket tjente penge på at sælge indhold, så dem, der har lavet indholdet, ikke tjente penge på det.

- Denne sag handler om et organiseret netværk, som har tjent penge på underholdningsindhold og nyheder på bekostning af de retmæssige rettighedshavere.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi på baggrund af en grundig efterforskning nu har anholdt endnu en person, som vi anser for at have haft en ledende rolle i et netværket, siger han.

Mandens ejendom blev ransaget i forbindelse med anholdelsen. Her beslaglagde politiet flere forskellige "it-effekter".

Foruden salg af logins til streamingtjenester er manden også sigtet for ulovlig fildeling.

Det fremgår ikke, hvilke tjenester der er blevet solgt, eller hvor mange de formodes at have solgt til.

Den anholdte vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.

I slutningen af juni viste en Norstat-undersøgelse lavet for Dansk Erhverv, at over 40 procent af de 1001 adspurgte over 18 år har delt en bruger til en streamingtjeneste med en eller flere uden for husstanden.

Det er, til trods for at 70 procent af de adspurgte svarer, at de ved, at det ikke er tilladt.

Streamingtjenester kan både være film- og serietjenester såsom Netflix, HBO Max, Disney+ eller Apple TV. Det kan også være musiktjenester såsom Spotify.

Nyhedstjenester kan være indhold fra aviser eller andre medier, der har indhold gemt bag en såkaldt paywall. Her skal man være betalende kunde for at få adgang til artikler, tv- eller radioindhold.

Adspurgt til, hvorfor de deler en profil med en eller flere uden for husstanden, er et af de svar, der oftest dukker op, at de adspurgte synes, at abonnementer til streamingtjenesterne er for dyre at betale selv.

