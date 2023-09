Mand anklages for blufærdighedskrænkelser på spejderture

I alt fire piger er blevet udsat for blufærdighedskrænkelser, når de har været på spejdertur.

To af dem er desuden blevet udsat for voldtægt ved det, som i straffeloven betegnes som anden seksuel omgang end samleje.

Sådan lyder anklagen mod en 44-årig mand, som onsdag møder til det første retsmøde i sagen ved Retten i Glostrup.

Han er også tiltalt for at være i besiddelse af børneporno.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsvarsadvokat Henrik Høpner oplyste ved sagens start, at hans klient nægter sig skyldig i krænkelser mod pigerne.

Manden nægter sig skyldig i at have tre børnepornografiske billeder på en computer, men erkender at have haft en del på en telefon.

Den 44-årige fortæller, at han følte sig draget af billederne, men han følte også afsky.

- Lidt ligesom man kan have svært ved at kigge væk fra trafikuheld, så havde jeg det sådan, siger manden.

Han svarer gentagne gange på anklager Maiken Ahrenkiels spørgsmål, at han ikke havde lyst til at føre det ud i livet.

Ifølge politiet har manden lagt sig op ad pigerne, når de skulle sove og befølt dem. I nogle tilfælde under tøjet - i andre ikke.

Den 44-årige har ikke haft problemer med pigerne, som sagen handler om, fortæller han.

En af pigerne har han ifølge politiet ligget i ske med, men det afviser han. Han fortæller, at han har lænet sig ind i en seng og halvvejs ligget der og snakket med hende, da han skulle vække hende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklageren spørger om hvorfor.

- Ja, det ved jeg heller ikke, nok for at vække hende mere skånsomt, lyder det fra tiltalte.

Men han afviser, at han tænkte, at det kunne misforstås i situationen.

Den 44-årige mand fortæller også, at han bad om behandling, da han blev afhørt af politiet i sagen, som han siden har fået.

Retten valgte onsdag at nedlægge navneforbud for den tiltalte i sagen. Derfor er det strafbart at gengive oplysninger, som kan identificere ham.

Onsdag formiddag blev manden afhørt af sagens anklager. Forsvareren havde kun få supplerende spørgsmål til sagen.

Der ventes dom i sagen i næste uge.

/ritzau/