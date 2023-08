Mand anklages for voldsomt drab og brandstiftelse

På en landejendom i Frederikssund Kommune blev en 60-årig kvinde 6. august sidste år udsat for knytnæveslag, spark og tramp mod hovedet og kvælning, som førte til hendes død.

Samtidig med eller efter hun døde, blev hendes krop tilført 25 snit- og stiklæsioner, inden gerningsmanden stjal kvindens bil for at køre mod København.

Sådan lyder det i sagens anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

En nu 32-årig mand er tiltalt for drab og usømmelig omgang med lig i sagen, der onsdag indledes ved Retten i Hillerød.

Anklageskriftet nævner ikke, hvorvidt tiltalte havde en relation til offeret.

Manden har været frihedsberøvet siden et grundlovsforhør 7. august sidste år, hvor han ifølge flere medier aflagde tilståelse.

- Jeg gjorde det, og jeg er stolt af det. Det var den eneste udvej, sagde han.

I anklageskriftet tager anklagemyndigheden forbehold for at kræve manden dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling i stedet for en fængselsstraf.

Om formiddagen inden drabet satte manden ifølge anklageskriftet ild til et sommerhus, som delvist udbrændte, i Ølsted.

Blandt andet en helikopter blev sat ind i jagten på at pågribe tiltalte, der under dramatiske omstændigheder blev anholdt på Amager.

Her tildelte han en politibetjent ét knytnæveslag i ansigtet, mens han slog en anden politibetjent flere gange, mener anklagemyndigheden.

Det var efterforskningen af branden i Ølsted, som førte til, at politiet fandt den dræbte kvinde i Frederikssund, har politiet tidligere oplyst.

Ved anholdelsen var tiltalte i besiddelse af knap 300 gram hash, der var pakket ind i film fordelt på 213 klumper.

Manden er desuden tiltalt for at have truet en sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Ballerup.

Sagen mod den 32-årige mand er rejst som en nævningesag.

Han har imidlertid valgt, at sagen skal afgøres af en dommer og to domsmænd - en såkaldt domsmandssag. Det er en ret, man som tiltalt har.

Ud over onsdag er sagen berammet til at blive behandlet 29. august ved Retten i Hillerød.

/ritzau/