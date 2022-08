Mand anklaget for adskillige voldtægter af partnere

Gennem flere år udsatte en i dag 35-årig mand ifølge anklagemyndigheden tre kærester for grove seksuelle overgreb. Den ene af kvinderne er mor til hans datter.

Anklagemyndigheden går efter at få den 35-årige spæret inde på ubestemt tid, idet kravet er en dom til forvaring, oplyser senioranklager Rasmus Kim Petersen.

Ifølge sagens anklageskrift begyndte uhyrlighederne i begyndelsen af 2012. Adskillige gange og i perioder dagligt - sådan lyder det i anklageskriftet - blev en kvinde, som han dengang dannede par med, tvunget til forskellige former for seksuelt samvær.

Hun blev blandt andet holdt i halsgreb, så hun besvimede, og fik lagt en pude over hovedet, så hun havde svært ved at få luft, og flere gange fik hun hænderne bundet, lyder det i anklageskriftet.

I 2015 og 2016 havde manden en anden partner. Også hun blev ifølge anklagemyndigheden offer for mandens seksuelle tvang.

Overgrebene skete, blandt andet mens hun sov. Andre gange græd hun og bad manden om at stoppe, fremgår det af anklageskriftet.

Manden er desuden anklaget for at true med at brænde hendes fars hus ned og for at have sagt, at han ville anmelde hendes svoger for at ryge hash, hvis ikke hun makkede ret.

Den tredje kvinde blev ifølge anklagemyndigheden udsat for mandens overgreb gennem en periode fra begyndelsen af 2017 og frem til 29. juli 2020.

Ofte blev hun slået og udsat for halsgreb. Han urinerede hende også i munden, lyder det i anklageskriftet.

Han skulle i øvrigt have sagt til kvinden, at hvis ikke han kunne få deres datter, så skulle ingen have hende, og derudover skal han have truet hende med sprøjte steroider ind i hende og tvære hendes ansigt rundt i glasskår på gulvet.

Også hun blev ifølge anklageskriftet voldtaget adskillige gange af manden. Blandt andet skal han ved en lejlighed have trukket en plastikpose over hendes hoved, som blev tapet fast med gaffatape, hvorefter der blev lavet hul til munden. Derpå blev hun voldtaget oralt.

Anklagemyndigheden går som nævnt efter en dom til forvaring. Forvaring er en foranstaltning, som bruges i sager, hvor retten vurderer, at en almindelig fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at beskytte samfundet mod farlige personer.

Det vil typisk være i sager, hvor en tidsbestemt straf er på tale, og hvor man vurderer, at der er risiko for, at den dømte fortsat vil være til fare, når straffen er udstået.

Dom til forvaring kan blandt andet komme på tale i sager om gentagen grov sædelighedskriminalitet.

En forvaringsdømt har ret til med jævne mellemrum at få sin sag vurderet af domstolene, men det vil i sidste ende være op til en dommer at afgøre, om den dømte kan sættes på fri fod. En dom til forvaring kan derfor i teorien være en indespærring for livet.

Retssagen mod den 35-årige indledes torsdag ved Retten i Glostrup. Den behandles over 10 dage og ventes afgjort 1. november.

/ritzau/