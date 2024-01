Mand blev stukket i nakke og ansigt - 27-årig fængslet

Efter et grundlovsforhør søndag formiddag er en 27-årig mand fra Lyngby blevet varetægtsfængslet for drabsforsøg i sagen om et knivstikkeri i Gadevang ved Hillerød.

Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Christina Grue til Sjællandske Nyheder.

Den 27-årige er blevet varetægtsfængslet frem til 9. februar. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.

En 37-årig mand blev natten til lørdag fundet stukket flere gange med kniv. Mandens tilstand blev lørdag beskrevet som stabil, og han var ikke i livsfare.

Af sigtelsen mod den 27-årige fremgår det ifølge Sjællandske Nyheder, at den 37-årige blev stukket med kniv i nakke, flanke, ryg og ansigt. Der blev ligeledes udøvet vold mod mandens ansigt, så han led et stort blodtab.

Ved ankomst til hospitalet blev han lagt i kunstigt koma, skriver Sjællandske Nyheder fra sigtelsen.

Sent lørdag eftermiddag meddelte politiet, at man havde anholdt den 27-årige, som nu er blevet fængslet.

Ekstra Bladet skrev lørdag på baggrund af kilder fra rockermiljøet, at den 37-årige, der blev stukket, er prøvemedlem i rockergrupperingen Comanches.

Det ville politiet over for Ekstra Bladet hverken be- eller afkræfte.

/ritzau/