Mand blev stukket ned på åben gade i Vejle - er i kritisk tilstand

Politiet leder efter tre mistænkte mænd efter et farligt overfald begået på åben gade i Vejle lørdag aften.

Offeret i sagen er en mand på 29 år. Han blev ramt mindst fire gange i maveregionen af stik fra en spids genstand, muligvis en kniv, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Vi ved ikke, hvorfor det sker. Motivet er ukendt, siger vagtchef Jeppe Thranum.

Det var klokken 22.40, at politiet fik melding om overfaldet, som skete på Nørretorv.

Den 29-årige er i kritisk tilstand og er lagt i koma, oplyser politiet.

Tre personer er mistænkt i sagen. Betjente forsøger søndag at opspore dem.

I samme politikreds var der ved 21-tiden alarm om endnu et tilfælde af farlig vold.

Her var en 52-årig mand i sin lejlighed på Hybenvej i Horsens blevet stukket flere gang på overkroppen, oplyser vagtchefen. Søndag er han uden for livsfare.

To mænd, der er henholdsvis 31 og 37 år, er blevet anholdt, og søndag skal en dommer i Retten i Horsens tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem.

Muligvis er forklaringen på overfaldet nabostridigheder, lyder politiets foreløbige bud.

