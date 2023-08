Mand blev tæsket og fik gaffatape og strips om halsen

En voldsom scene udspillede sig tirsdag aften i en lejlighed på Frederiksberg, hvor en mand ifølge politiet blev slået, sparket og trampet på.

Han blev fastholdt, og der blev sat gaffatape og strips om mandens hals, hoved og hænder, ligesom en fjernbetjening blev stukket ned i munden og delvist ned i halsen på offeret.

Det mener politiet, som har sigtet fire mænd for grov vold og for at have forsøgt at frihedsberøve den femte mand.

De fire formodede gerningsmænd er i alderen 44-58 år.

Angiveligt ville kvartetten på et tidspunkt have manden ud af lejligheden på Peter Bangs Vej og ind i en bil. Men det mislykkedes, fordi offeret strittede imod, og fordi politiet ankom til adressen, fremgår det af sigtelsen.

Alle fire mænd har onsdag i Retten på Frederiksberg nægtet sig skyldige. Ingen af dem ville i grundlovsforhøret udtale sig om sagen.

Her har en dommer afgjort, at mændene skal frihedsberøves i sagen, da der er grund til at antage, at de på fri fod vil fjerne spor, advare eller påvirke andre i sagen.

For en af de fire - den 58-årige - har retten desuden vurderet, at der er en sandsynlighed for, at han på fri fod vil begå ny lignende kriminalitet. Han og en anden mand i sagen på 44 år er tidligere dømt for vold.

De er blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Det fremgår ikke, om de har kæret kendelsen om fængsling.

Ifølge sigtelsen var de fire mænd ikke alene om overfaldet tirsdag omkring klokken 19.00. En eller flere gerningsmænd i sagen er endnu ikke identificeret, fremgår det.

/ritzau/