Stortyv havde base i telt ved Gudenåen

En litauisk mand, der boede i et telt ved Gudenåen, er mandag eftermiddag blevet dømt som stortyv.

I alt er der beviser for, at han i 62 tilfælde begik indbrud eller forsøgte at gøre det.

Lovovertrædelserne har i Retten i Viborg ført til en dom på ubetinget fængsel i et år og tre måneder, ligesom han er blevet udvist.

I 12 år har han fået forbud mod at rejse ind i Danmark, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Da den 38-årige mand brød ind i sommerhuse og kolonihavehuse flere steder, stjal han ofte madvarer. Bacon, kaffe, øl, sodavand, færdigretter og andet er nævnt i den lange anklageskrift.

Men også trøjer, fiskestænger, soveposer, knive, en kikkert og en lang række andre ting tog manden med sig.

I tiltalen var der 67 forhold. Retten har fundet ham skyldig i de 62, oplyser anklagerfuldmægtig Cecilie Pedersen.

Mandens adfærd gik ud over personer med sommerhuse eller kolonihaver i blandt andet Truust, Thorsager, Grauballe, Silkeborg, Viborg, Skive og Roslev.

Beviserne i sagen bygger blandt andet på dna-analyser og de ting, som blev fundet i hans telt. Under de to retsmøder har det ikke været nødvendigt at føre vidner, fortæller anklagerfuldmægtigen.

Angiveligt kom den nu dømte til Danmark som turist, og under opholdet har han fisket en del.

Men i mere end tre år gik han altså ind i andre folks huse for at stjæle. Anklageskriftet drejer sig om forhold fra april 2020 og frem til oktober 2023.

Den tiltalte har modtaget dommen, oplyser Cecilie Pedersen.

/ritzau/