I Rønne er en mand afgået ved døden som følge af en drukneulykke ved Zahrtmanns Søen.

Det skriver Bornholms Politi på X, tidligere kendt som Twitter.

Politiet oplyser, at manden var lokal, men hans alder fremgår ikke.

Mandens familie er underrettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I et tidligere opslag torsdag aften skrev politiet om ulykken, at en person var blevet hentet op af vandet af en patrulje, og at redning og ambulance havde været tilstede.

Her lød det, at personen var blevet kørt til Bornholms Hospital.

/ritzau/