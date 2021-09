Mand dømmes for at hverve IS-kriger

En 29-årig mand idømmes seks års fængsel og frakendes dansk indfødsret for at hverve en mand til Islamisk Stat.

Det har Københavns Byret besluttet fredag.

Derudover udvises manden for bestandig af Danmark.

Den 29-årige mand har nægtet sig skyldig og ankede dommen på stedet med henblik på frifindelse.

Ifølge sagens to anklagere fra Københavns Politi er sagen den første i Danmark, hvor en person bliver dømt for at have hvervet en anden til Islamisk Stat.

/ritzau/