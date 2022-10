58-årig mand blev ramt af skud i en bygd og døde. Anklager overvejer at anke dom fra kredsret.

Mand dømmes for uagtsomt at have skudt onkel i Grønland

En mand er torsdag blevet frifundet for med overlæg at have dræbt sin onkel sidste vinter i det vestlige Grønland.

I stedet er manden blevet dømt for uagtsomt manddrab, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse. Sanktionen er anbringelse i et år og tre måneder i en anstalt.

Hændelsen fandt sted 21. januar i bygden Niaqornat, hvor en 39-årig mand boede i et hus sammen med sin onkel på 58 år.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for manddrab, men Qaasuitsup Kredsret fandt ikke tilstrækkeligt med beviser.

Under sagen har den 39-årige sagt, at en riffel gik af ved et uheld, da han ville rundt på nogle våben i stuen.

Kredsretten har ifølge Grønlands Politi lagt vægt på, at den tiltalte ikke havde opbevaret den skarpladte riffel tilstrækkelig sikkert, selv om han havde stor erfaring med håndtering af våben.

Den 39-årige har modtaget dommen, men det er muligt, at sagen skal behandles forfra.

Anklagemyndigheden overvejer, om dommen skal ankes til landsretten, oplyser senioranklager Martin Standby Nielsen.

I pressemeddelelsen udtaler han, at sagen har "meget stor betydning".

- Nu nærlæser vi dommen, inden vi træffer en endelig beslutning i forhold til, om vi vil anke, siger han.

/ritzau/