To mænd er blevet idømt fængsel for at gøre film og serier ulovligt tilgængelige for op mod 23.000 brugere.

Mand dømt for at stå bag piratside med film og tv-serier

Det har kostet en 43-årig familiefar fra Billund tre måneders fængsel at gøre det muligt for tusindvis af brugere at hente film, tv-serier og musik ned fra en ulovlig piratside.

Det har Retten i Kolding afgjort, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Manden var en del af ejerkredsen af fildelingstjeneste asgrd.org, der er omdrejningspunktet i et større sagskompleks.

Hans rolle i det ulovlige foretagende var at stå for opsætning og installation af tjenestens server, ligesom han også stod for kodningen af forskellige funktioner til hjemmesiden.

I alt blev der delt op mod 15.000 beskyttede værker, og hjemmesiden havde næsten 23.000 brugere, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Det er tilfredsstillende, at vi med dommen får stillet endnu en bagmand til ansvar for sine handlinger - denne gang den it-kyndige koder af fildelingstjenesten, siger Christian Raaholt Hahn, der er anklagerfuldmægtig hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Sidste år blev en 50-årig mand fra Middelfart idømt fire måneders fængsel i samme sagskompleks. Det besluttede Retten I Odense 15. juni.

Han var en af flere bagmænd for to ulovlige sider – asgrd.org og nordicbits.eu. Tilsammen gjorde de omkring 27.000 ulovlige filer tilgængelige.

Yderligere fem formodede medgerningsmænd skal for retten i løbet af 2022, skriver anklagemyndigheden.

Sagen udspringer af, at interesseorganisationen RettighedsAlliancen i oktober 2020 anmeldte asgrd.org til NSK, da man havde konstateret, at der blev delt en række ulovlige kopier af danske film og serier.

Blandt dem var den danske film "Druk" med Mads Mikkelsen i hovedrollen, som endte med at blive delt flere tusinde gange.

Brugere af den ulovlige internetside kunne også hente tegneserier og lydbøger.

/ritzau/