Mand dør i fjerde skudepisode på ni dage i svensk by

En mand er lørdag aften blevet skuddræbt i byen Södertälje, der ligger nær hovedstaden Stockholm i Sverige.

Det bekræfter svensk politi på sin hjemmeside.

Flere hørte, at der blev løsnet skud og alarmerede politiet klokken 19.41. En mand i 40-års-alderen var ramt af skud, og under tre timer efter anmeldelsen til politiet blev det meldt ud, at manden var død som følge af skyderiet.

Hans pårørende er blevet underrettet om dødsfaldet.

Kort før klokken 23 lørdag aften er ingen anholdt for forbrydelsen, men politiet har stoppet flere i området, og nogle er blevet taget til afhøring, oplyser politiet.

- Et stort antal (fra politiet, red.) arbejder med at sikre gerningsstedet, lede efter gerningsmænd og tale med vidner, skriver politiet.

Blandt andet banker politiet på døre i området i håb om at finde vidner til drabet.

Det er fjerde skyderi i Södertälje på godt en uge. I fredags blev en 19-årig skudt og dræbt. Fire personer er i den forbindelse sigtet for drab.

Det drab fandt - ligesom drabet lørdag aften - sted i bydelen Sonna.

I onsdags blev en mand ramt af skud ligeledes i Ronna, mens en anden mand blev ramt af skud ved en episode fredag i sidste uge i bydelen Saltskog i Södertälje.

- Det, vi ser i Södertälje nu, er en voldsspiral, siger Caroline Aspegren, der er områdechef for politiet i Södertälje.

Der bor cirka 70.000 mennesker i Södertälje, der dermed er en by nogenlunde på størrelse med Esbjerg målt på indbyggertal.

Med skuddrabet lørdag aften er 50 personer i år blevet dræbt af skud i Sverige. Det er rekordhøjt.

I 2021 blev 113 ofre for drab eller dødsvold i Sverige - heraf blev 45 dræbt af skud. Året før var der 47 skuddræbte, viser en opgørelse fra politiet.

Til sammenligning viser en opgørelse fra Ritzau, at otte personer sidste år blev dræbt af skud i Danmark. Samlet var der 35 ofre for drab og dødsvold.

Sverige har næsten dobbelt så mange indbyggere som Danmark. Sverige har knap 10,5 millioner, mens der bor knap 5,9 millioner i Danmark.

/ritzau/