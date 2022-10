Mand dræbt i soloulykke mellem Esbjerg og Ribe

En 47-årig mand har tidligt søndag morgen mistet livet i en soloulykke i Store Darum mellem Esbjerg og Ribe. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er tale om en soloulykke, hvor føreren på ukendt vis mister herredømmet over bilen og kører galt, og han er afgået ved døden, fortæller vagtchef Sune Loklindt.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 05.01. Ulykken er sket på Gammel Darumvej ved Store Darum.

Den afdøde er en 47-årig mand fra Gørding, som ligger nogle få kilometer øst for ulykkesstedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De pårørende er blevet underrettet her til morgen, fortæller Sune Loklindt.

Syd- og Sønderjyllands Politi er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken i håbet om at kunne kaste yderligere lys over årsagen.

I den forbindelse er der tilkaldt en bilinspektør, som er en teknisk ekspert med ingeniørbaggrund, der er specialiseret i at foretage undersøgelser i forbindelse med trafikulykker.

Der bliver i reglen altid tilkaldt en bilinspektør, når der er tale om dødsulykker i trafikken.

/ritzau/