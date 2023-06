Der har lørdag ved middagstid været brand i et lokale på sygehuset i Thisted. Flere ansatte blev udsat for kraftig røg.

Politiet oplyser, at en formodet gerningsmand er blevet anholdt. Der er altså ifølge politiet tale om en påsat brand.

Såvel brandvæsen som politi rykkede ud til hændelsen, som betød, at den berørte afdelings patienter blev evakueret til en anden afdeling.

På Twitter skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at flere ansatte tjekkes efter at have været udsat for røg.

/ritzau/