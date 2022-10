Mand er død efter at være fundet blødende på gaden i Vejle

En mand er afgået ved døden efter at være fundet på gaden i Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der fik en anmeldelse onsdag klokken 11.

Manden blev fundet i Svendsgade og blødte tilsyneladende. Han blev bragt på sygehuset med helikopter.

- Det er efterfølgende oplyst, at pågældende nu er afgået ved døden, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden er onsdag lige over middag ikke endeligt identificeret, og politiet kan derfor ikke oplyse hans alder. Eventuelle pårørende er af samme grund ikke underrettet.

Politiets umiddelbare vurdering er, at manden er blevet tildelt ét knivstik.

Efterforskningen er indledt med henblik på at afdække de nærmere omstændigheder, skriver politiet.

Derfor er der blandt andet tilkaldt tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner. De skal gennemføre undersøgelser på og omkring findestedet, ligesom efterforskere foretager afhøringer og andre efterforskningsskidt.

Politiet vil gerne høre fra vidner i sagen.

- Hvis du har været i området på eller omkring Svendsgade i Vejle i formiddag og frem til godt klokken 11.00, så hører vi meget gerne fra dig.

- Du kan have oplysninger af betydning for efterforskningen uden selv at være klar over det. Derfor beder vi dig kontakte Sydøstjyllands Politi på 114, skriver politiet.

/ritzau/