Mand er fængslet for drab på somalisk mand i København

En mand er fredag blevet varetægtsfængslet i en sag om drab på en 48-årig somalisk mand på Vesterbro i København tidligere på ugen.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

En dommer har fundet, at der er en begrundet mistanke mod den sigtede, der er 30 år. Anholdelsen af ham skete på en adresse i Greve.

Offeret blev fundet liggende ved Cirkeline Plads natten til tirsdag. Han var blevet stukket i halsen med en kniv eller et andet skarpt redskab, er det kommet frem under et tidligere retsmøde.

Her blev to andre anholdte mænd på 40 og 45 år ligeledes sigtet for drab, men en dommer løslod begge efter et lukket grundlovsforhør.

