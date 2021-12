En mand, der har siddet fængslet siden oktober 2020, er nu tiltalt for at have truet med at begå terror.

Mand er tiltalt for via Twitter at true med terror

En 46-årig mand fra københavnsområdet er tiltalt for at have truet med og opfordret til at begå terror.

Det skulle han have gjort i flere opslag på det sociale medie Twitter i oktober sidste år.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Manden er også tiltalt for at have tilskyndet andre til at begå forbrydelser og for offentligt at have billiget to terrorangreb i Frankrig i oktober 2020. Også det skulle være sket på Twitter.

Manden blev anholdt 29. oktober sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden.

- Tiltalen viser, at alene det at true med at begå terrorhandlinger bliver taget meget alvorligt – hvad myndighederne også meget hurtigt greb ind over for, siger statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

Der er allerede forhåndsberammet - altså reserveret - fire dage til at behandle sagen i Københavns Byret. Det er fra 28. februar til 23. marts 2022.

Sagen er berammet som en domsmandssag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på op til fire års fængsel til manden.

Den tiltalte har dobbelt statsborgerskab. Anklagemyndigheden vil i den kommende straffesag gå efter, at manden bliver frakendt dansk indfødsret og udvises af Danmark med et forbud mod nogensinde at rejse ind i landet igen.

Anklagemyndigheden vil også have, at han får et forbud mod at kontakte personer, der er dømt for terrorrelateret kriminalitet.

Det fremgår af pressemeddelelsen fra anklagemyndigheden ikke, hvorfor den 46-årige mand skulle have truet med at begå terror, eller om truslerne var rettet mod bestemte personer, steder eller institutioner.

Det er heller ikke angivet, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagerne mod ham.

Ritzau har forsøgt at få sagens detaljer belyst af statsadvokat Lise-Lotte Nilas, men hun kan ikke for nuværende løfte sløret yderligere, lyder det.

/ritzau/