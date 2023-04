Mand erklæret psykisk syg efter voldtægt af kæreste

En 25-årig mand er idømt anbringelse på ubestemt tid for at have voldtaget sin kæreste og udsat hende for en række andre overgreb i slutningen af marts 2022 i Hvidovre.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Naboer alarmerede politiet, fordi de hørte støj og råb om hjælp fra parrets lejlighed.

Anklagerfuldmægtig Maiken Ahrenkiel påpeger i pressemeddelelsen, at naboerne reagerede helt rigtigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Overgrebet blev stoppet og gerningsmanden blev anholdt, hvilket i høj grad skyldes naboernes hurtige reaktion, siger hun.

Manden er ud over voldtægt og overgreb fundet skyldig i at have udsat kvinden for vold ved en tidligere lejlighed.

Han er vurderet psykisk syg og er idømt anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling.

Der er ingen længste tid på dommen. Hvis manden skal løslades, skal han derfor både erklæres rask og stilles for en domstol. Indtil da forbliver han anbragt.

/ritzau/