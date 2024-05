Mand får betinget dom: Truede politisk leder med hængning

En 31-årig mand fra Aalborg tilstod tirsdag i Retten i Aalborg, at han i juli 2022 sendte truende beskeder til både partiet De Radikale og dets daværende politiske leder Sofie Carsten Nielsen.

Det førte til, at manden blev idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Det fortæller Kim Kristensen, der er specialanklager ved Nordjyllands Politi, til Ritzau.

16. juli skrev den 31-årige blandt andet til De Radikale på Facebook, at "når borgerne får retfærdighed, bliver der bundet løkker op på stribe".

Artiklen fortsætter under annoncen

Cirka en times tid senere skrev han blandt andet i en direkte besked til Sofie Carsten Nielsens private profil på Facebook, at "der vil være bundet løkker op til jer", og at han ville "stemme for galgen frem for patronen denne gang".

- Så det er jo trusler om hængning, siger Kim Kristensen.

Den 31-årige kunne tirsdag i retten ikke helt huske, hvad der havde ført til, at han havde skrevet, som han gjorde, men at der nok var tale om en politisk uenighed.

Manden tilstod også i sommeren 2022 at have chikaneret en vicepolitiinspektørs fred ved at have sendt ham en række beskeder til ham, fortæller Kim Kristensen.

/ritzau/