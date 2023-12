Mand får fem års fængsel for voldtægt af kvinder i misbrugsmiljø

En 29-årig mand får fem års fængsel for seks voldtægter af tre forskellige kvinder mellem august 2021 og april 2022.

Det skriver Retten på Frederiksberg i en pressemeddelelse.

Før én af voldtægterne er han dømt for at udøve grov vold i form af halsgreb, som medførte, at kvinden besvimede.

Han er desuden dømt for to forhold om simpel vold. Manden var tiltalt for at have slået to af kvinderne med flad hånd i løbet af deres forhold. Det skete i perioder ugentligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er også dømt for at have blufærdighedskrænket én af kvinderne to gange ved at fotografere hende uden tøj på. Den ene gang fotograferede han hende under sex.

Manden var venner med én kvinde og havde et kæresteforhold til de to andre.

De kom alle fire i samme misbrugsmiljø. Manden erkendte volden, men nægtede voldtægt. Han forklarede under et af de indledende retsmøder i november, at han nød at have "hård sex".

- Jeg kan godt forstå, de har anmeldt mig for vold. Men voldtægten forstår jeg ikke - ikke medmindre det har været en fortrydelse.

- For mig var det sex, farver, fest og sjov. Den sex, jeg godt kunne lide, gav hun (en af kvinderne, red.) også udtryk for, at hun kunne lide. Vi talte meget om sex, fantasier og en masse andet, sagde han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har desuden forklaret, at han tog kokain og GHB samt røg hash i perioden. Kvinderne tog også stoffer, sagde han i retten.

- Stofmisbruget er med til at rykke grænser. Man kan godt under påvirkning af stofferne gøre noget, som man fortryder efterfølgende. Man har været med på den, fordi ens grænser er flyttet. Nogle af mine grænser er blevet overtrådt.

- Jeg har selv har deltaget aktivt i det, hvor jeg efterfølgende har tænkt: Wow, det var faktisk lidt for meget, sagde han.

Manden har taget betænkningstid med hensyn til anke. På den baggrund blev navneforbuddet udstrakt. Navneforbuddet betyder, at mandens navn, eller informationer, der gør, at han kan identificeres, ikke må offentliggøres.

/ritzau/