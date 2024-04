Mand får mildere straf ved landsret i sag om overgreb mod børn

En 60-årig mand - Jørgen Simmelkær Olsen, der har skiftet navn til Niels Jørgen Nielsen - er ved Østre Landsret blevet idømt fem års fængsel for overgreb mod børn.

Det er tre år mindre, end han blev idømt ved byretten i Odense. Det oplyser hans forsvarer, Jørn Brandenhoff Schmidt, til Ritzau.

Dommen blev afsagt ved landretten torsdag 21. marts.

I perioden 2013 til 2020 blev børn og unge via sociale medier udsat for overgreb af Niels Jørgen Nielsen, og han blev ved byretten idømt otte års ubetinget fængsel for mere end 160 tilfælde af seksuelle overgreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efterfølgende ankede han afgørelsen til landsretten, og ifølge Jørn Brandenhoff Schmidt er der to grunde til, at dommen er ændret ved landsretten.

For ved byretten blev manden i mange af forholdene dømt efter voldtægtsparagraffen, fordi retten mente, at han havde begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod børnene, selv om han ikke havde været fysisk sammen med dem.

Men det blev ved landsretten ændret til, at han i stedet blev dømt for blufærdighedskrænkelse - på nær i tre af forholdene, hvor Niels Jørgen Nielsen fortsat er dømt efter voldtægtsparagraffen.

Det skyldes ifølge hans forsvarer, at der i tre forhold har været flere børn involveret, som Niels Jørgen Nielsen har fået til at udføre seksuelle handlinger på hinanden.

Derudover viste det sig ved landsretten, at nogle af forholdene i anklageskriftet var forældede. Det skyldes sagens alder, og de regler, der gælder på området, lyder det fra Jørn Brandenhoff Schmidt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen startede, fordi politiet ransagede Niels Jørgen Nielsens adresse, da man havde mistanke om, at han havde børnepornografisk materiale.

Her blev hans computer beslaglagt, hvor politiet opdagede, at han både besad børneporno, men at han også selv havde været med til at producere noget af det.

Han havde blandt andet fået børn til at vise deres kønsdele til ham på kamera og fået dem til at stimulere deres kønsorganer.

Niels Jørgen Nielsen skal fortsat betale erstatning til flere af ofrene i sagen.

/ritzau/