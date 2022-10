Mand får otte års fængsel for at køre følgebil på smuglertur

En 43-årig mand, som to gange kørte med som observatør, da en gruppe mænd forsøgte at smugle i alt otte kilo kokain til Danmark, er tirsdag blevet idømt otte års fængsel.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

To andre mænd, som kørte med kokainen i deres biler, er begge blevet anholdt og dømt i Tyskland. Her fik de fem års fængsel, som de afsoner.

43-årige Jesper Bonfils har erkendt i Retten i Roskilde, at han kørte med som følgebil, da kokainen skulle smugles fra Holland til Danmark. Han modtog sin dom.

Ifølge Ekstra Bladet indrømmede Jesper Bonfils i retten, at hans rolle var at overvåge og advare de andre smuglere.

Men begge ture gik galt. Imens de to andre blev pågrebet af tysk politi, lykkedes det ifølge Ekstra Bladet den 43-årige mand at undslippe og køre til Danmark.

Jesper Bonfils blev anholdt 5. juli. Det skete, efter at dansk politi efterforskede et tip, som de fik fra politiet i Tyskland.

Anklagerfuldmægtig i NSK Laura Wiggers er glad for det samarbejde, som dansk politi har haft med deres tyske kolleger.

- Sagen er et godt eksempel på den måde, som NSK arbejder på, og den viser, at det kan bære frugt at samarbejde på tværs af grænser i sager om for eksempel organiseret indsmugling af store mængder hård narkotika, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at hun er glad for, at retten har sat et punktum i sagen med en hård straf.

Gruppen kørte turen fra Holland til Danmark i august og december sidste år.

Ud over kokain fandt tysk politi ifølge Ekstra Bladet en række skydevåben og ammunition i smuglerbilerne.

Men anklagemyndigheden frafaldt ifølge avisen en sigtelse om indsmugling af våben imod Jesper Bonfils. Derfor har sagen alene handlet om smugling af kokain.

/ritzau/