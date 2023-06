Mand fængsles og udvises for voldtægt af 16-årig

En 30-årig mand idømmes to år og ni måneders fængsel og udvisning til Somalia i en sag om voldtægt af en 16-årig pige.

Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

Dommen er afsagt af Østre Landsret torsdag.

I februar blev manden af Retten i Lyngby idømt tre års fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år.

Østre Landsret hæver indrejseforbuddet til 12 år.

Manden og den dengang 16-årige pige havde fået kontakt til hinanden via en datingapp, og de aftalte at mødes i pigens hjem i Lyngby.

Her havde de samleje, hvilket begge parter indvilgede i, men undervejs sagde pigen stop, fordi det gjorde ondt.

Selv om pigen trak sit samtykke tilbage, fortsatte manden den seksuelle handling, og det gjorde, at der var tale om voldtægt. Senere slog manden den 16-årige i hovedet flere gange, og han tvang hende til at udføre oralsex.

Da teenageren forsøgte at flygte, tog manden fat om pigens hals og truede med at slå hende ihjel. Efter tumult lykkedes det den 16-årige at slå fra sig og flygte nøgen fra stedet.

Anklager Line Scharf oplyser, at der var uenighed blandt dommerne om fængselsstraffen.

Tre stemte for en dom på to år og ni måneder, mens tre ville stadfæste dommen fra byretten på tre års fængsel.

Når der er stemmelighed, er den mildeste straf, der gives.

Manden har boet i Danmark, siden han var seks år. I dommen fra byretten mente man, at en længere udvisning end seks år ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Men det fandt landsretten altså ikke.

Her blev der lagt vægt på kriminalitetens karakter og alvor, samt at manden ikke var uden forudsætninger for at kunne klare sig i Somalia, og at han kendte til landets kulturskik, oplyser Line Scharf.

Anklagerens påstand var, at manden skulle fængsles i tre år og seks måneder samt udvises for bestandigt, mens manden ville frifindes. Hun er tilfreds med dommen.

I byretten blev pigen tilkendt en godtgørelse på 100.000 kroner. Landsretten nedsatte den til standardtakst

