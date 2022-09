Mand fængsles for ti kilo kokain fundet i Brøndby

Manden har erkendt sig delvist skyldig. De ti kilo kokain estimeres at have markedsværdi på tre-fem millioner.

Omtrent ti kilo kokain blev onsdag fundet i Brøndby, og en mand er blevet anholdt og sigtet for besiddelse af narkoen med henblik på videresalg.

Torsdag formiddag har han været for en dommer ved Retten i Glostrup, der har vurderet, at der er grundlag for at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Det fortæller advokaturchef Lasse Biehl fra NSK, der mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret.

Det narkotiske stof blev fundet på et sted, den nu fængslede mand har tilknytning til. Der er ikke tale om et offentligt sted, oplyser Biehl.

Manden har under retsmødet gerne villet besvare enkelte spørgsmål, og han erkendte sig delvist skyldig i sigtelsen.

Hvad han nærmere forklarede, og hvor narkoen præcist er fundet, vil advokaturchefen ikke fortælle, da retsmødet har fundet sted for lukkede døre.

Anklagemyndigheden mener, at det var meningen, at kokainen skulle sælges. Og det kunne blive indbringende.

- Vi har estimeret, at det har en markedsværdi på mellem tre og fem millioner kroner, siger han.

Manden skal sidde varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 27. oktober. Han har ikke kæret kendelsen om fængsling, oplyser advokaturchefen.

NSK står for National enhed for Særlig Kriminalitet. Enheden blev etableret 1. januar 2022 og består af cirka 1000 medarbejdere. NSK har til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

