Mand fængslet for afpresning af 13 ofre

En 36-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger i en større sag om grov afpresning. Manden er fængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

Manden er sigtet i 13 sager, som stammer fra perioden april 2022 til juni i år. Ifølge Østjyllands Politi har manden afpresset sine ofre for store værdier.

Den 36-årige blev anholdt onsdag formiddag på en adresse i Viborg efter længere tids efterforskning.

- Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at foretage anholdelse i denne sag, som vi har arbejdet på i længere tid, siger politikommissær Anders Schouby i en pressemeddelelse.

- Der er tale om mange ofre som er blevet udsat for grov afpresning igennem længere tid, og det er vores mistanke, at han havde fortsat sine metoder, hvis vi ikke havde anholdt ham i går, lyder det fra politikommissæren.

Ifølge Østjyllands Politi har manden valgt at kære rettens afgørelse til Vestre Landsret. Dog er det ikke selve kendelsen om varetægtsfængsling, han har kæret, men den specifikke begrundelse for at fængsle, oplyser Østjyllands Politi.

Når en dommer varetægtsfængsler en sigtet, kan det i hovedreglen ske med henvisning til tre specifikke grunde. For det første, hvis der er risiko for, at den sigtede vil flygte. For det andet, hvis der er risiko for gentagelse af kriminaliteten.

Den tredje grund handler om, at der er risiko for, at den sigtede på fri fod vil kunne lægge hindringer i vejen for politiets efterforskning - for eksempel ved at påvirke vidner.

/ritzau/