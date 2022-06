En 28-årig mand forsøgte at forlade Danmark, få uger efter at han havde ramt en fodgænger, mener politiet.

Mand fængslet for at bringe fodgænger i livsfare under biljagt

En 28-årig mand jagtede en anden bil i sin Porsche Cayenne, da han i midten af april ramte en fodgænger, som endte med at være i livsfare.

Det har Københavns Byret fundet begrundet mistanke om tirsdag og har derfor varetægtsfængslet føreren i 27 dage.

Biljagten, som den beskrives i sigtelsen, fandt sted en fredag aften i midten af april.

De to biler skal ifølge politiet være kommet kørende af Tagensvej i København, da den 28-årige mistede herredømmet over sin bil.

Fodgængeren endte med tre brud på ryggen, åbent benbrud og et brækket ribben. En læge slog i den forbindelse fast, at han befandt sig i livsfare.

Grundlovsforhøret, der blev afviklet tirsdag, har dels været udskudt, fordi den 28-årige mand forsøgte at forlade Danmark få uger efter ulykken. Det fremgår af sigtelsen.

Han forsøgte at nå til Tyrkiet via Hamburg, men han blev anholdt af politiet i lufthavnen i den tyske by, inden han nåede at lette. Han er tyrkisk statsborger.

Manden har delvist erkendt sig skyldig, men han afviser, at ulykken skal have fundet sted under en biljagt. Det forklarede han under grundlovsforhøret torsdag.

I stedet forsøgte han blot at lave en u-vending, som endte med at gå galt.

Han forklarede, at der efter ulykken havde været en "panikagtig" stemning i bilen, hvor to andre personer også befandt sig.

De skal med det samme have flygtet til fods.

Den 28-årige har forklaret, at han ikke ønskede at flygte fra stedet. Men det endte han med at gøre alligevel, fordi han var bange for at ende i fængsel.

Han havde derefter købt en enkeltbillet til Istanbul i Tyrkiet, men nåede altså aldrig afsted.

Flere samstemmende vidneforklaringer har imidlertid været med til at hjælpe politiet med at fastslå, hvad der skete den fredag aften.

Vidnerne forklarede, at Porschen havde kørt med op mod 120 kilometer i timen. Et af vidnerne fortalte desuden, at offeret var blevet kastet op i luften som følge af ulykken.

/ritzau/