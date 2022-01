En 53-årig mand er sigtet for at have slået sin samlever ihjel ved blandt andet at skære halsen over på hende.

Mand fængslet for drab på 50-årig samlever i Ebeltoft

En 53-årig mand, der er sigtet for drab på sin 50-årige samlever, er blevet varetægtsfængslet i cirka tre uger frem til 15. februar.

Det har en dommer afgjort ved et grundlovsforhør i Retten i Randers søndag eftermiddag. Det oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.

Drabet fandt ifølge politiet sted lørdag aften. Her blev den 50-årige kvinde dræbt med kniv på en adresse i Ebeltoft.

Randers Amtsavis skriver, at søndagens grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre, og derfor er det begrænset, hvad offentligheden kan få indsigt i.

Det kom dog frem, at manden nægter sig skyldig i drab, men at han erkender at være skyldig i vold med døden til følge.

Anklageren begrunder sigtelsen med, at manden har stukket sin samlever med kniv og efterfølgende skåret halsen over på hende.

Østjyllands Politi fik melding om et overfald på adressen lørdag klokken 23.46.

- Da de (redningspersonalet, red.) kommer frem, er kvinden svært tilskadekommen, og kort tid efter erklæres hun død på stedet, sagde Mikkel Møldrup, vagtchef ved Østjyllands Politi, søndag formiddag.

Kvinden var ifølge politiet blevet stukket adskillige gange.

Manden blev efterfølgende anholdt på en adresse i Aarhus.

Når en sag bliver behandlet for lukkede døre, betyder det, at politiets beviser og mandens eventuelle forklaring bliver hemmeligholdt.

Hvis den 53-årige dømmes i sagen, vil det have betydning for straffens længde, om han dømmes for drab eller vold med døden til følge.

I tidligere domme for vold med døden til følge har straffen typisk lydt på mellem tre og seks års fængsel.

For drab er udgangspunktet 12 år, men man kan straffes med fængsel på livstid.

/ritzau/