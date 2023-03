Mand fængslet for eksplosionsbrand i villa i januar

En 54-årig mand varetægtsfængsles i fire uger for forsætligt at have sat ild til en villa i Rødovre i slutningen af januar.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Kendelsen om fængsling er afsagt fredag af Retten i Glostrup.

Manden blev også tidligere på ugen stillet for en dommer i byretten, hvor en anklager begærede ham varetægtsfængslet. Men her fandt dommeren alene grundlag for at opretholde anholdelsen i tre døgn.

I den tid har politiet kunnet efterforske sagen yderligere.

Fredag har der været et nyt retsmøde, hvor den 54-årige blev begæret fængslet. Det der er fremlagt, har kunnet bestyrke mistanken mod manden tilstrækkeligt til, at dommeren har fundet grundlag for at frihedsberøve ham i fire uger i sagen.

Hvad det præcist var for beviser, er uvist, da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Den 54-årige nægtede sig i grundlovsforhøret skyldig.

Det fremgår af politiets opslag på Twitter ikke, om han har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

Branden fandt sted på Damhus Boulevard den 27. januar.

B.T. har tidligere skrevet, at der var tale om en kæmpemæssig eksplosionsbrand i villaen, der var under renovering på det tidspunkt.

Nogle dele fra bygningen blev angiveligt slynget flere hundrede meter væk.

Ingen personer kom til skade ved episoden, men seks personer fra en nabobygning måtte ifølge B.T. evakueres.

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det ikke muligt at komme nærmere ind på, hvem den 54-årige er.

