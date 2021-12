Dommer i Esbjerg har besluttet, at en 29-årig mand skal fængsles i foreløbig ni dage for brandstiftelse.

Mand fængslet for at sætte ild på kolonihavehus

Et kolonihavehus på Lykkegårdsvej i Esbjerg var fredag aften omspændt af flammer. Politiet mener, at branden var påsat.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt efterfølgende en 29-årig mand, som man mistænker for at have påsat branden.

Han er lørdag blevet stillet for en dommer ved et grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

- Han blev anholdt på baggrund af friske spor, herunder på baggrund af vidneforklaringer, fortæller vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Brandvæsnet modtog meldingen om branden fredag aften klokken 22.01. Kort efter anmodede Syd- og Sønderjyllands Politi borgerne via Twitter om at give plads for udrykningskøretøjerne.

Grundlovsforhøret blev indledt først på eftermiddagen lørdag, og hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser vagtchef Bjørn Pedersen lørdag eftermiddag, at dommeren besluttede sig for at varetægtsfængsle manden.

- Han er blevet fængslet i ni dage frem til den 20. december, lyder det fra Bjørn Pedersen.

Vagtchefen har ikke fået oplyst, hvorledes den 29-årige forholder sig til sigtelsen om forsætlig brandstiftelse.

Afgørelsen betyder, at Syd- og Sønderjyllands Politi opretholder fængslingen frem til fristens udløb. Hvis man ønsker at beholde den 29-årige bag lås og slå, skal retten igen høres.

/ritzau/