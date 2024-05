Mand fængslet for at stikke 89-årig nabo i Nørresundby

Retten i Hjørring har søndag varetægtsfængslet en 49-årig mand, der lørdag stak en ældre nabokvinde med en kniv.

I retten erkendte han sig skyldig i grov vold ved at have stukket kvinden, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

- Han sagde, at han havde følt sig chikaneret gennem længere tid, siger anklageren.

Manden nægtede sig dog skyldig i at have haft til hensigt at slå kvinden ihjel.

Dommeren fandt da heller ikke, at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham for drabsforsøg. Han blev i stedet fængslet på baggrund af en særligt bestyrket mistanke om, at han har begået grov vold.

Foruden fængslingen blev det besluttet, at den 49-årige mand skal mentalundersøges.

- Det er han indforstået med, siger Søren Riis Andersen.

Det var lørdag klokken 10.38, at Nordjyllands Politi blev alarmeret om, at en ældre kvinde var blevet stukket med en kniv i Nørresundby. Kort efter blev den 49-årige mand anholdt.

Kvinden blev stukket en gang i venstre side af brystet med en mindre kniv, oplyste politiets vagtchef lørdag. Hun blev bragt på hospitalet og umiddelbart meldt uden for livsfare.

De to boede i opgange ved siden af hinanden, men har ellers ingen relation, oplyser anklageren.

Den 49-årige protesterede ikke mod varetægtsfængslingen, der foreløbigt løber til 7. juni.

