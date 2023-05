Mand faldt i søvn i lyskryds og blev anholdt for spritkørsel

En 27-årig mand faldt søndag morgen i søvn bag rattet midt i lyskrydset Viby Ringvej/Silkeborgvej i Åbyhøj i Aarhus og vågnede først, da politiet vækkede ham.

Den sovende mand blev anholdt for spritkørsel.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport mandag.

Politiet fik nys om den sovende bilist, efter at en kvinde ringede og anmeldte ham klokken 06.21.

Hun havde ventet for rødt i krydset. Da det blev grønt, holdt bilen foran hende stille. Hun gik derefter op på siden af bilen, hvor hun så, at føreren lå og sov hen over rattet.

Kvinden bankede på ruden, hvorefter hun åbnede døren og ruskede i den sovende mand, men han vågnede ikke, oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.

Efter det mislykkede forsøg på at vække ham ringede hun til politiet.

Da patruljen kort efter kom frem, lå manden fortsat og sov, men det lykkedes betjentene at få liv i ham og få ham til at puste i et alkometer.

Da det viste en promille over det tilladte, blev den 27-årige anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Politiet oplyser, at der ikke er tale om såkaldt vanvidskørsel. Det betyder, at promillen ikke har været over 2,00.

Straffen for spirituskørsel varierer, alt efter hvad ens promille bliver målt til.

Hvis den måles mellem 0,50 og 1,20, får man som udgangspunkt frakendt kørekortet betinget.

Det betyder, at man skal bestå en kontrollerende teori- og køreprøve inden for seks måneder for at beholde kørekortet.

Desuden får man en bøde, der cirka svarer til ens månedsløn efter skat ganget med den målte promille.

Det fremgår af Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Man skal endvidere gennemføre et ANT-kursus, inden man går til køreprøve.

ANT står for alkohol, narko og trafik.

Hvis promillen måles mellem 1,20 og 2,00, frakendes man som udgangspunkt kørekortet ubetinget i tre år.

Man kan søge om at køre med alkolås i de tre år og på den måde fortsætte med at køre bil.

Der gælder det samme for bødeniveau og krav for generhvervelse af kørekort som ved det tidligere spænd.

Hvis promillen overstiger 2,00, frakendes man som udgangspunkt kørekortet i mindst tre år.

Man står desuden til 20 dages betinget fængsel, og ens køretøj kan blive konfiskeret, skriver Rådet for Sikker Trafik.

Derudover gælder samme bøde og krav for generhvervelse.

