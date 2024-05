Mand faldt om på plejehjem: Ansatte ringede ikke 112 hurtigt nok

To ansatte på et plejehjem i Viby J ved Aarhus - en sosu-assistent og en sosu-hjælper - er onsdag i Retten i Aarhus blevet kendt skyldige i grov forsømmelse og skødesløshed i forbindelse med udførslen af deres arbejde.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Sara Hyltoft til Ritzau.

Det er sket i forbindelse med en sag, der fik sit udspring tilbage i august 2020.

Her faldt en 69-årig mand om i forbindelse med, at der var blevet serveret aftensmad på plejehjemmet Borgvold. Et stykke pølse havde sat sig fast i hans luftrør, så han ikke kunne trække vejret.

Den nu 58-årige sosu-hjælper, der onsdag er blevet dømt, var til stede. I stedet for at yde førstehjælp ringede hun til den dømte sosu-assistent, der i dag er 64 år, som befandt sig på en anden etage.

Da den 64-årige var dukket op, fik de sammen flyttet manden ind på hans værelse, og det var først her, at der blev ydet førstehjælp og forsøgt genoplivning, hvorefter der blev ringet til 112.

Men det var for sent. Manden var død.

Onsdag er de to kvinder hver blevet idømt dagsbøder, der i alt beløber sig til 5000 kroner, for ikke med det samme at have ydet førstehjælp og ringet til alarmcentralen.

