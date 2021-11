En 26-årig mand er idømt tre års fængsel for at have forsøgt at voldtage en kvinde i Aalborg i september.

Mand foregav at have brug for hjælp inden voldtægtsforsøg

Tre års fængsel.

Sådan lyder dommen til en 26-årig mand, der tirsdag i Retten i Aalborg har indrømmet, at han en nat i september forsøgte at voldtage en kvinde.

Det skriver TV2 Nord.

Episoden fandt sted omkring klokken 04 natten til den 12. september i Aalborg. Her lod manden, som om han havde brug for hjælp, og på den måde fik han lokket en 19-årig kvinde til et parkeringsområde ved Sygehus Nord.

Han væltede kvinden omkuld og ville have samleje med hende, men det mislykkedes, beretter regionalmediet.

Kvinden fik nemlig overbevist manden om, at det ville være bedre at gå et andet sted hen, og mens de gik, søgte hun om hjælp hos andre på gaden.

Den 26-årige stak af, og politiet efterlyste gerningsmanden i offentligheden.

Det fik flere til at henvende sig, og sammen med overvågningsbilleder lykkedes det at identificere den 26-årige mand og anholde ham to uger efter voldtægtsforsøget.

Manden har valgt at modtage dommen.

Anklageren var gået efter en straf på op til fire års fængsel til den 26-årige, og hun vil derfor gennemlæse rettens begrundelse, inden hun vil tale med statsadvokaten, som kan tage stilling til, om den skal ankes til landsretten.

/ritzau/