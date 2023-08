Mand fra Loyal To Familia fængsles - blev set i forbudt zone

En mand fra den forbudte bande Loyal To Familia, LTF, er tirsdag blevet varetægtsfængslet, fordi politiet mener, at han to gange har overtrådt et opholdsforbud.

Det oplyser Københavns Politi.

Manden blev anholdt mandag et sted på Nørrebro i København, hvor han ikke må være.

Rettens afgørelse kommer på et tidspunkt, hvor der i politiet efter weekendens drab i Pusher Street på Christiania er stort fokus på forholdet mellem Loyal To Familia, som er opløst ved dom, og Hells Angels.

En 30-årig mand, der ifølge flere medier er prøvemedlem hos Hells Angels, mistede livet. Flere andre blev såret.

Ifølge politiet er forbrydelsen den seneste hændelse i en konflikt mellem Hells Angels og LTF.

Tirsdag bestemte en dommer, at den 28-årige LTF'er skal være varetægtsfængslet i 13 dage.

Loyal To Familia blev opløst af Højesteret i september 2021. LTF er en ulovlig forening, fastslog dommerne, der godkendte politiets foreløbige forbud med den begrundelse, at alvorlig kriminalitet begås i regi af foreningen.

Opholdsforbud er en særlig sanktion oveni almindelig straf og idømmes bandekriminelle.

I et svar til Folketingets retsudvalg tirsdag oplyser Justitsministeriet, at 11 personer fra rocker- eller bandegrupperinger sidste år blev dømt for at overtræde et opholdsforbud.

I de foregående tre år blev mellem fire og en dømt.

/ritzau/