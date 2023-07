Køb af ti pistoler på Balkan indgår i stor jysk våbensag

I en stor sag om ulovlige våben er en mand fra Struer Kommune blandt andet blevet tiltalt for at indføre mindst ti pistoler fra et land i Balkan.

Desuden er han tiltalt for i 14 tilfælde at sælge pistoler videre til andre. Også forsøg på køb af 11 fuldautomatiske AK 47-rifler og håndgranater indgår i anklageskriftet.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi mandag. I pressemeddelelsen er der ingen oplysninger om den 32-åriges kundekreds.

Siden august har han været varetægtsfængslet. Det samme har to andre mænd, der også er blevet tiltalt. De er henholdsvis 62 og 32 år.

Det bliver Retten i Holstebro, der skal afgøre sagen. Der er fastlagt 14 retsmøder fra oktober.

Sagen skyldes blandt andet, at politiet har fået adgang til krypteret kommunikation på en tjeneste ved navn Sky Ecc.

En lang række straffesager om alvorlige lovovertrædelser er blevet rejst i flere forskellige europæiske lande på baggrund af oplysninger fra både Sky Ecc og EncroChat.

For eksempel bygger en stribe danske sager om indsmugling af og handel med store mængder kokain på oplysninger fra ellers krypteret kommunikation. Her har kriminelle sendt beskeder uden brug af kodesprog, fordi de mente sig sikre.

I den aktuelle sag indgår også kokain og hash, oplyser anklagemyndigheden mandag.

Nogle af de mange skydevåben er blevet delvist "betalt" med lyddæmpere og ammunition, fremgår det af pressemeddelelsen.

/ritzau/