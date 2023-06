Mand fra Viborg anklages for at have krænket 214 personer

En mand er blevet tiltalt for at have hacket sig ind på 622 hjemmesider, hvor han blandt andet fik adgang til oplysninger om en række virksomheders kunder.

Han anklages også for at have krænket 214 personers blufærdighed.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

Det er mere end fire år siden, at manden, der er 33 år, blev anholdt.

Under ransagningen i januar 2019 fandt betjente private dokumenter, billeder og videoer fra i alt 214 private personer.

Langt de fleste er kvinder, og mange var enten helt eller delvist afklædt, fremgår det af pressemeddelelsen.

Anklageskriftet drejer sig både om blufærdighedskrænkelse af de mange personer og om hacking.

Åbenbart var han meget aktiv på sin computer - i hvert fald hvis man skal tro påstanden fra anklagemyndigheden.

Næsten 10.000 forsøg på hacking er nævnt i tiltalen, og derudover skal lægges over 4000 forsøg på at hacke sig ind på enkeltpersoners profiloplysninger på Facebook, Snapchat, Dropbox og andre tjenester.

Tilsyneladende nægter manden sig helt eller delvist skyldig.

Retten skal bruge 14 retsmøder til at afgøre sagen.

