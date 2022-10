Mand frifindes for forhold om hashfund efter nyt DNA-tjek

DNA-beviset holdt ikke.

Det står klart, efter at en mand onsdag er blevet frifundet for to forhold om fund af hash på en ejendom, han ejede.

Afgørelsen er faldet ved Vestre Landsret og betyder, at manden har fået skåret fire måneder af en straf på to års fængsel. Det oplyser mandens advokat, Jan Schneider.

Dermed er den 37-årige mand endt med en dom på et år og otte måneders fængsel for en række andre forhold, som landsretten ikke har taget stilling til.

Det var Den Særlige Klageret, som besluttede, at sagen skulle genoptages, efter at et DNA-spor i sagen var blevet undersøgt på ny. Konklusionen i DNA-erklæringen blev ændret efter mere præcise undersøgelser.

Undersøgelsen blev iværksat, efter at der blevet sået tvivl om præcisionen af den model, man brugte før i tiden, hvor DNA blev sammenlignet på ti punkter. I alt er cirka 12.900 straffesager blevet gennemgået.

Da DNA-profilen på den dømte i sagen om stofferne blev undersøgt på 16 punkter, blev konklusionen ændret. Den lød nu, at de biologiske spor på emballager med hash ikke entydigt kan henvises til den dømte eller en tilfældig anden person.

Ifølge Jan Schneider betyder den nye vurdering, at man ikke kan sige noget om, hvem sporet stammer fra.

- Det viser, at man ikke kan sige noget om, hvem det menneskelige DNA stammer fra, sagde han, da sagen blev genoptaget.

Forholdene, som manden nu er frifundet for, handler om fund af hash. Manden ejede en ejendom i Løgstør, og her blev der på to forskellige datoer i 2017 fundet henholdsvis 2 kilo og 2,9 kilo hash. På hashen blev der fundet et DNA-spor.

Men der var usikkerhed om, hvorvidt manden brugte ejendommen, eller om den var udlejet.

Anklagemyndigheden gik efter at få stadfæstet dommen på to års fængsel.

Det er ikke første gang, at politiets gennemgang af DNA-sagerne har lagt op til, at en sag burde gå om.

I august sidste år blev en håndværker frifundet for to indbrud, som han var blevet idømt 60 dages fængsel for to år forinden. En ny undersøgelse førte til, at man ikke længere kunne konkludere, at manden havde begået indbruddene.

